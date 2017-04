Trump defende muro na fronteira com o México e critica pesquisas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu perfil no Twitter nesta segunda-feira para defender o muro que pretende construir na fronteira com o México. Segundo o republicano, ele será uma ferramenta muito importante "para impedir que as drogas entrem em nosso país e envenenem a nossa juventude (e muitos outros)".

Trump também se posicionou contra pesquisas que indicam que a reprovação de seu governo está acima de 50%. Segundo pesquisa ABC News/Washington Post, divulgada no fim de semana, a aprovação do republicano é de 42%, enquanto a reprovação é de 53%.

Segundo o levantamento, esse é o pior nível de aprovação desde o governo de George H.W.Bush. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 20 de abril, com 1.004 pessoas entrevistadas por telefones fixos e celulares. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em seu perfil no Twitter, Trump ressaltou que as recentes pesquisas, apesar de trazerem algumas informações positivas, estavam "totalmente erradas" nas eleições do ano passado.

Veja Também

Comentários