O ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, afirmou que os recentes comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram "claramente" uma declaração de guerra a seu país. Diante disso, acrescentou, a Coreia do Norte poderá derrubar aviões americanos que estejam no espaço aéreo internacional.

Ri Yong Ho está em Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Fonte: Associated Press

