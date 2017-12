Trump critica veículos de imprensa dos EUA após retratação de jornal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou há pouco veículos da imprensa norte-americana por meio de seu perfil no Twitter. Em uma postagem na rede social, Trump chamou atenção para a pouca atenção dada ao que classificou como "matérias propositalmente falsas e difamatórias" publicadas neste semana pela "imprensa fake news".

"Eles estão fora de controle. Dar a informação correta não significa nada para eles. Grandes mentiras são escritas e em seguida forçadas a serem retiradas, depois de eles (os veículos) terem sido expostos. Uma mancha para os Estados Unidos", disse o presidente dos EUA.

Nas duas últimas semanas, as emissoras de televisão ABC News e CNN foram obrigadas a publicar correções e esclarecimentos sobre matérias inicialmente negativas para o presidente. No sábado, Trump exigiu e recebeu desculpas de um repórter do jornal Washington Post por ter publicado uma foto sua em um evento na Flórida, na sexta-feira. A imagem dava a ideia de que poucas pessoas estavam presentes no evento. (Clarice Couto, clarice.couto@estadao.com, com Associated Press).