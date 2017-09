Trump critica senador McCain que se posicionou contra projeto de saúde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas abertas ao senador republicano John McCain, após o congressista ter se posicionado contra um novo projeto que revoga e substitui grande parte do Obamacare na tarde desta sexta-feira.

"Vocês se lembra da votação anterior que foi durante a madrugada? E, então, aquela coisa horrível aconteceu no Partido Republicano", afirmou o presidente, referindo-se à votação anterior, no Senado, quando McCain votou contra uma proposta que revogava uma pequena parte do Obamacare.

Na ocasião, o voto de McCain era decisivo para desempatar a questão. O senador republicano foi vaiado pelos presentes. Apesar disso, Trump voltou a dizer que "eventualmente iremos revogar e substituir o Obamacare". Para ele, o atual comportamento de McCain foi "uma coisa inesperada e terrível".

O republicano voltou a dizer que está renegociado o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), o qual chamou de "um dos piores acordos da história". Trump também chamou ao palco o seu chefe de gabinete, o general John Kelly, a quem responsabilizou pela "ordem" implementada na Casa Branca, evitando grandes vazamentos sobre assuntos internos do governo.

Trump ainda aproveitou aos discurso para afirmar que não teve ajuda da Rússia para vencer as eleições do ano passado e que a história é uma farsa criado por democratas, que não conseguiram sair vitoriosos, segundo o republicano.

No comício em Huntsille, Alabama, Trump implorou para que seus apoiadores endossassem um incumbente apoiado pelo establishment em uma corrida republicana no Alabama, dizendo que o senador Luther Strange will vai "drenar o pântano" e não conhece o líder republicano no Senado, Mitch McConell.

O presidente insistiu para que seus ouvintes apoiassem Strange, que foi nomeado em fevereiro para preencher temporariamente o acento vago quando Jeff Sessions se tornasse procurador-geral. Strange está na disputa com o ex-chefe de Justiça do Alabama Roy Moore, um jurista conhecido por se opor ao casamento gay.

O presidente americano também não perdeu a oportunidade de criticar o líder norte-coreano, Kim Jong Un. Ele disse que "não podemos ter um maluco lá fora lançando mísseis para todos os lados". "Devíamos ter dado um jeito no homem foguete há muito tempo", disse Trump. (Equipe AE)

