O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, criticou nesta terça-feira as pesquisas eleitorais e alertou para as pesquisas de índice de aprovação.

"As mesmas pessoas que fizeram as falsas pesquisas eleitorais, que mostraram um resultado errado, estão agora a fazendo pesquisas de índice de aprovação. Elas estão tão manipuladas quanto antes", disse Trump em sua conta no Twitter.

