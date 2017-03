Trump critica ala conservadora republicana por atrasar reforma da saúde

São Paulo, 24/03/2017 - pessoal no Twitter nesta manhã para criticar o Freedom Caucus, ala conservadora do Partido Republicano na Câmara dos Representantes que está colocando obstáculos em sua promessa de substituir o programa nacional de saúde Obamacare.

"Após sete anos horríveis de Obamacare, essa é finalmente a chance de um grande plano!", escreveu Trump, que logo seguiu: "A ironia é que o Freedom Caucus, que é muito pró-vida e contra o planejamento familiar (Planned Parenthood), irá permitir que esse programa continue ao impedir a aprovação da reforma!".

Ontem, o presidente se reuniu com representantes do Freedom Caucus na Casa Branca para as partes tentarem chegar a um acordo sobre o projeto de reforma da saúde. A ala conservadora não aceita todas as diretrizes propostas. A reunião terminou sem acordo e a votação sobre a reforma da saúde, que estava prevista para ontem à noite, foi adiada para hoje.

Veja Também

Comentários