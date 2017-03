Trump conversou com premiê de Israel sobre "desafios da segurança regional"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou a governo americano. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que Trump e Netanyahu discutiram "desafios da segurança regional", sem dar detalhes.

De acordo com o relato de Spicer, o premiê israelense agradeceu Trump por sua "dura posição" contra o antissemitismo, no discurso realizado no Congresso em Washington na semana passada.

Também hoje, o ministro da Defesa israelense, Avigdor Lieberman, disse no Parlamento que os EUA disseram a Israel que anexar a Cisjordânia seria uma atitude inaceitável e que geraria uma crise na relação bilateral.

"Nós recebemos uma mensagem direta - não uma mensagem indireta e nem uma pista - dos Estados Unidos. Impor a soberania israelense sobre a Judeia e a Samaria significaria uma crise imediata com o novo governo", disse Lieberman no início de uma reunião do comitê de Relações Exteriores e Defesa do Parlamento. Judeia e Samaria é o termo bíblico para a Cisjordânia, capturada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e que continua sob ocupação. Os palestinos querem a Cisjordânia como parte de seu futuro Estado independente. Fonte: Associated Press.

