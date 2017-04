Trump considera mudanças na equipe de assessores da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando uma grande recomposição de sua equipe sênior na Casa Branca, de acordo com uma fonte do governo.

"Trump estaria insatisfeito com as brigas internas entre seus assessores e está determinado a ver o fim dessa situação", disse a autoridade, nesta sexta-feira.

Nos últimos dias, ele falou com confidentes sobre o desempenho do chefe de gabinete, Reince Priebus, e pediu sugestões para possíveis substituições. Um candidato que as pessoas próximas a Trump sugeriram é Gary Cohn, que atualmente ocupa o cargo de diretor do Conselho Econômico Nacional e já foi executivo do Goldman Sachs.

Outro assessor que pode ser removido é Steve Bannon, estrategista-chefe, que tem discutido com Jared Kushner, genro de Trump e um de seus conselheiros mais próximos.

A crise na Síria desta semana acentuou o desejo de Trump de cortar um pouco do drama da Presidência, de acordo com a autoridade, que falou sob condição de anonimato. Fonte: Dow Jones Newswires.

