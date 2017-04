Trump considera financiamento do ObamaCare em troca de apoio democrata para muro

Em uma série de mensagens no Twitter neste domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que a lei de saúde acessível (Affordable Care Act), conhecida como ObamaCare, acabaria sem novos recursos e pressionou os democratas a apoiar os gastos para um muro na fronteira entre os EUA e o México para manter o programa de saúde em andamento.

Democratas querem incluir recursos para uma série de subsídios ao ObamaCare em um projeto de lei de gastos que vai precisar de apoio democrata para passar no Senado e provavelmente na Câmara. A administração de Trump sinalizou que pode incluir esses recursos em troca de financiamento para a construção do muro na fronteira.

Trump disse em uma mensagem no Twitter que, sem um acordo, os democratas seriam responsáveis pela eventual falência da lei de saúde. "Os democratas precisam de muito dinheiro para mantê-lo. Caso contrário, o ObamaCare vai morrer muito mais cedo do que qualquer um teria imaginado", escreveu Trump.

Reince Priebus, chefe de gabinete da Casa Branca, disse no programa da NBC "Meet the Press" que um acordo de saúde pode ou não ocorrer no Congresso nesta semana.

Por enquanto, a administração de Trump vem mantendo os pagamentos, seguindo um precedente da administração de Barack Obama. Sem os pagamentos compartilhados com seguradoras de saúde, que reduzem os custos de desembolso para cerca de seis milhões de inscritos no programa, as seguradoras avisaram que seriam forçadas a aumentar os prêmios em dois dígitos ou a se retirar totalmente do mercado.

Mas os democratas se recusam a apoiar publicamente o pedido da administração Trump de US$ 1,4 bilhão para construir o muro na fronteira EUA-México. "Os democratas não apoiam o muro, e os republicanos dos Estados da fronteira não apoiam o muro", disse a democrata Nancy Pelosi, líder da minoria na Câmara dos Representantes, no programa "Meet the Press". Ela citou uma pesquisa do The Wall Street Journal com legisladores, que mostrou não haver apoio para o muro entre 17 representantes de distritos da fronteira.

Trump responsabilizou os democratas pela oposição ao muro. "Os democratas não querem que o dinheiro do orçamento vá para o muro na fronteira, apesar do fato de que vai parar as drogas e os integrantes da gangue MS-13", disse no Twitter. Ele acrescentou em outro tweet que, embora estivesse buscando recursos em negociações do orçamento, o México eventualmente pagaria os EUA pelo muro. "Eventualmente, mas em uma data posterior, para que possamos começar logo, o México estará pagando, de alguma forma, pelo muro tão necessário na fronteira", escreveu.

Também no programa "Meet the Press", Mick Mulvaney, Diretor de Orçamento da Casa Branca, reiterou a disposição da administração de considerar os pagamentos do ObamaCare como parte das negociações. "Achamos que oferecemos um conjunto razoável de escolhas que eles querem em troca do que queremos", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

