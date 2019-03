Trump comemora resultado de investigação de Mueller em encontro com republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016 deu a ele "ainda mais saúde" e afirmou esperar que a conclusão da investigação signifique "um novo começo". A fala de Trump se deu de acordo com senadores que se reuniram com o presidente na reunião semanal do Partido Republicano no Capitólio. Vários congressistas disseram que Trump também falou sobre comércio, China e políticas de saúde no encontro fechado à imprensa.

Trump levou a vitória em relação à investigação de Mueller depois que o conselheiro especial não encontrou conspiração entre a campanha do presidente e o governo russo na eleição de 2016. Mueller, contudo, se recusou a fazer uma conclusão sobre se Trump havia obstruído a justiça, ao dizer que havia evidências em ambos os lados da questão.

O líder republicano no Senado americano, Mitch McConnell (Kentucky), comentou que Trump está "muito bem disposto por todas as razões óbvias". Fonte: Associated Press.