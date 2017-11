Trump comemora queda do desemprego nos EUA e pede IPO da Aramco em NY

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou há pouco no Twitter a queda do desemprego no país em outubro, conforme divulgou ontem o Departamento do Trabalho dos EUA. "O desemprego chegou a 4,1%, o menor nível em 17 anos. 1,5 milhão de empregos criados desde que assumi a Casa Branca", publicou o mandatário norte-americano.

O desempenho do mercado financeiro também foi celebrado por Trump. "Maior mercado de ações da história, acima de US$ 5,4 trilhões", comentou.

Ainda em relação ao mercado financeiro, o presidente dos EUA enviou uma mensagem a autoridades sauditas. "Apreciaria muito se a Arábia Saudita fizesse o IPO da Aramco na Bolsa de Nova York (Nyse). Importante para os Estados Unidos", escreveu na mídia social.

Neste fim de semana, Donald Trump inicia sua viagem de 12 dias pela Ásia, após passar pelo Havaí, onde fez uma homenagem às vítimas do ataque japonês na base naval de Pearl Harbor, em 1941. A viagem pelo continente asiático passará por Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. (Caio Rinaldi - caio.rinaldi@estadao.com)