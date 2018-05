Trump comemora decisão da Coreia do Norte sobre testes nucleares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou há pouco a decisão da Coreia do Norte de destruir seu local de testes nucleares em uma cerimônia que será realizada entre 23 e 25 de maio.

"A Coreia do Norte anunciou que vai desmantelar o local de testes nucleares este mês, antes da grande reunião de cúpula do dia 12 de junho. Obrigado, um gesto muito inteligente e gracioso!", escreveu o mandatário, em sua conta oficial no Twitter.

A cerimônia é carregada de simbolismos e antecederá o encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e Trump, que ocorrerá em Cingapura.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte declarou neste sábado que todos os túneis no campo de testes do nordeste do país serão destruídos em uma explosão e que as instalações de observação e pesquisa, bem como unidades de guarda em solo também serão removidas.

O país afirmou que planeja convidar jornalistas dos Estados Unidos, Coreia do Sul, China, Rússia e Grã-Bretanha para inspecionar o processo.

Kim revelou planos de fechar o local dos testes nucleares durante reunião com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, no mês passado. (Caio Rinaldi - caio.rinaldi@estadao.com)