Trump comemora altas do mercado de ações norte-americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a valorização do mercado acionário norte-americano em 2017 e aproveitou para criticar as políticas dos Democratas em sua conta no Twitter. "Por que eleitores inteligentes iriam querer colocar os Democratas no Congresso na eleição (legislativa) de 2018 quando suas políticas matarão totalmente a grande riqueza criada durante os meses desde a eleição (presidencial)?", escreveu Trump. Ele defendeu ainda as suas políticas de combate ao Estado Islâmico, para reforço das fronteiras dos EUA e de cortes fiscais, entre outras. "Se os Democratas (Desonesta Hillary) fossem eleitos, suas ações perderiam 50% do valor em relação ao dia da eleição. Agora elas têm um ótimo futuro", afirmou Trump. No ano, o índice Dow Jones teve ganhos de 25,21%, enquanto o S&P subiu 19,34% e o Nasdaq avançou 27,64%.

O presidente dos EUA também voltou a escrever sobre os protestos no Irã, como já havia feito no sábado. "Grandes protestos no Irã. As pessoas finalmente estão ficando sensatas sobre como seu dinheiro e sua riqueza estão sendo roubados e desperdiçados com o terrorismo. Parece que não vão aturar isso por muito tempo. Os EUA estão observando de perto as violações dos direitos humanos!", disse Trump. (Leticia Pakulski - leticia.pakulski@estadao.com)