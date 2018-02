Trump cogita proibição de dispositivos que alteram armas, após ataque na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que está estudando formas de proteger as crianças do país, após o ataque armado da semana passada, que deixou 17 mortos em uma escola no interior da Flórida.

Durante um evento em homenagem a autoridades de segurança, Trump disse que vai "discutir com governadores e oficiais formas de proteger nossas crianças". O presidente cogitou mudanças em leis que permitem a venda de dispositivos que alteram armas legais e as tornam ainda mais letais.

A discussão sobre tais dispositivos ganhou mais espaço após um ataque em Las Vegas, em que um homem matou 59 pessoas durante um show e feriu outras 500 usando equipamentos que transformam armas vendidas legalmente em armas de guerra. (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)