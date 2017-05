Trump chega a Israel e busca reavivar processo de paz no Oriente Médio

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a Israel nesta segunda-feira, numa tentativa de ampliar dois dias de conversas na Arábia Saudita com líderes do Golfo Pérsico sobre o possível descongelamento da relação entre árabes e israelenses, mas seus esforços já enfrentam os primeiros obstáculos.

O propósito de Trump é contribuir para a retomada das conversas de paz entre israelenses e palestinos, hoje paralisadas. Há no entanto, uma crescente lista de divergências entre Israel e EUA, incluindo um acordo de armas no valor de US$ 109 bilhões assinado no fim de semana entre Trump e a Arábia Saudita, que ameaça a superioridade militar dos israelenses.

A visita de Trump ao Oriente Médio, iniciada no fim da semana passada, marcada sua primeira viagem ao exterior desde ele que assumiu a presidência.

Em Israel, Trump irá se dedicar a persuadir líderes israelenses e palestinos a voltarem para a mesa de negociações. Segundo a Casa Branca, autoridades locais dizem que ambos os lados concordaram, a princípio, em retomar discussões diretas, embora não esteja claro quando isso pode de fato acontecer.

Trump tem encontros previstos com líderes de Israel, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Reuven Rivlin.

Amanhã, Trump seguirá para a Cisjordânia para se reunir com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Após a passagem por Israel, Trump irá para Roma para uma audiência com o papa Francisco. Em seguida, o presidente americano viajará para Bruxelas e Sicília para encontros com líderes europeus. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários