Trump chama de notícias falsas vazamento de informações de seu imposto de renda

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o repórter que vazou informações sobre sua declaração de imposto de renda de 2005, lançando dúvidas de como o repórter obteve o formulário.

Em sua conta no Twitter, Trump escreveu: "Alguém realmente acredita que um repórter, que ninguém nunca ouviu falar, 'foi para sua caixa de correios' e encontrou meu imposto de renda? Notícias falsas", disse ele.

Ontem, a Casa Branca informou que Trump obteve mais de US$ 150 milhões em renda em 2005 e pagou US$ 38 milhões em imposto de renda naquele ano. A informação foi divulgada após Rachel Maddow, jornalista da MSNBC, dizer que havia obtido parte dos formulários de impostos de Trump relativos ao ano de 2005.

De acordo com Maddow, os dados foram obtidos pelo jornalista David Cay Johnston, um ex-repórter do "The New York Times" e fundador do site DCReport.org, que disse ter recebido as duas páginas do documento de forma anônima pelos correio. Johnson ganhou um prêmio Pulitzer de jornalismo em 2001 por matérias sobre lacunas e desigualdades no código tributário dos EUA e há décadas investiga os negócios de Trump.

Trump se recusou a liberar seus impostos, dizendo que está sob auditoria de rotina. Os retornos mostraram que Trump pagou a taxa efetiva de imposto de aproximadamente 25% graças a um imposto que, desde então, procurou eliminar. Fonte: Associated Press

