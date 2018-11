Trump chama acordo com México e Canadá de "revolucionário"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou hoje (30) como “revolucionário” o acordo firmado com México e Canadá, conhecido como T-MEC. Segundo ele, assegurará um "futuro de prosperidade e inovação" para as três nações. Em outubro, o acordo foi anunciado.

"Este é um acordo exemplar que muda para sempre o panorama comercial", afirmou Trump durante o ato de assinatura do tratado comercial em Buenos Aires, onde se encontra, para participar da Cúpula dos Líderes do G20, que reúne as maiores economias do mundo.

O acordo contém 34 capítulos e envolve mais bilhões de dólares em operações comerciais entre os Estados Unidos, México e Canadá. Representa ajustes ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

*Com informações da EFE