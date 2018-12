Trump cancela entrevista coletiva no G20 em respeito à família Bush

Agência Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou hoje (1º) entrevista coletiva na Cúpula do G20, em respeito à família do ex-presidente George H.W. Bush, que morreu nesta sexta-feira (30), aos94 anos.

"Estava ansioso para oferecer uma entrevista coletiva logo antes de deixar a Argentina, porque tivemos grande sucesso nas conversas com vários países e seus líderes no G20. No entanto, por respeito à família Bush e ao ex-presidente George H.W. Bush. Esperaremos até depois do funeral para oferecer a coletiva", escreveu Trump no Twitter.

Trump irá ao funeral e designou a próxima quarta-feira (5) como dia de luto em memória de Bush pai, como era conhecido o ex-presidente, que governou os Estados Unidos de 1989 a 1993.



Apesar de ter cancelado a entrevista coletiva, Trump deve se reunir nesta tarde em Buenos Aires com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Além disso, participará de um jantar com o presidente chinês, Xi Jinping, que poderia ser crucial para conter a guerra comercial bilateral.

Bandeiras

Trump determinou hoje que as bandeiras do país na Casa Branca e nos demais órgãos do governo federal fiquem a meio mastro durante os próximos 30 dias em memória do ex-presidente George H. W. Bush.



Em comunicado, Trump e a primeira-dama, Melania, lamentaram a morte de Bush pai, destacando que o ex-presidente foi o responsável por guiar os Estados Unidos e o mundo ao vitorioso fim da Guerra Fria.

*Com informações da Agência EFE