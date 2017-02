Trump 'avalia' destino do assessor de Segurança Nacional, Mike Flynn

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus assessores na Casa Branca estão "avaliando" o futuro do conselheiro de Segurança Nacional, Mike Flynn, que se vê em meio a intensas criticas sobre suas declarações conflituosas acerca de seus contatos com autoridades russas, de acordo com autoridades.

Mais cedo, Flynn pediu desculpas ao vice-presidente americano, Mike Pence, pela polêmica em torno de suas discussões com o embaixador russo nos EUA.

Em entrevistas televisionadas, Pence disse que Flynn não havia discutido sobre as sanções contra a Rússia durante seus telefonemas com o embaixador russo - algo que ocorreu antes da posse do presidente dos EUA, Donald Trump. Desde então, Flynn disse à Casa Branca que o assunto das sanções podem ter surgido durante a conversa.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que Trump estava conversando com Pence sobre suas conversas com Flynn. (Matheus Maderal, com informações da AP e da Dow Jones Newswires - [email protected] )

