Trump ataca senador democrata por criticar demissão de diretor do FBI

O presidente dos EUA, Donald Trump, atacou hoje o senador Richard Blumenthal por ter criticado sua decisão de demitir o diretor do FBI, James Comey.

O senador democrata, de Connecticut, apareceu nas emissoras de TV MSNBC e CNN na manhã desta quarta-feira. À CNN, Blumenthal disse que a demissão de Comey, anunciada ontem, deu início a uma "crise constitucional em formação".

No Twitter, Trump disse que assistir às declarações de Blumenthal foi uma "piada". Ele também criticou o senador por ter dito no passado que serviu no Vietnã. "Blumenthal falava de sua bravura e conquista no Vietnã - mas ele nunca esteve lá", afirmou o presidente na rede social.

Segundo Trump, Blumenthal "chorou como um bebê" e "pediu perdão" quando a verdade veio à tona e agora deveria ser investigado.

Trump já havia criticado Blumenthal anteriormente por afirmar que serviu no Vietnã. O senador fazia parte da reserva da Marinha na época, mas não combateu no Vietnã. Fonte: Associated Press.

