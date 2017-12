Trump ataca China após transferência de petróleo para a Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou o seu perfil no Twitter para atacar a China após notícias de que navios chineses transferiram petróleo para navios da Coreia do Norte indevidamente. Para o republicano, "nunca haverá uma solução amigável para o problema da Coreia do Norte se isso continuar a acontecer".

Nesta quinta-feira, Trump comentou que a China foi "pega em flagrante", acrescentando que ele se sente "decepcionado com o fato de a China permitir que o petróleo entre na Coreia do Norte". Trump não deu detalhes adicionais.

Nesta semana, o jornal sul-coreano Chosun Ilbo citou funcionários não identificados que afirmaram que navios chineses transferiram petróleo para navios norte-coreanos cerca de 30 vezes desde outubro. O Ministério das Relações Exteriores da China defendeu a aplicação das sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), enquanto um porta-voz disse que não tinha informações sobre a transferência de petróleo, mas defendeu Pequim, ao dizer que o governo aplicou rigorosamente as restrições comerciais. Fonte: Associated Press.