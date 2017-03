Trump ataca "casa às bruxas histórica" da mídia e da oposição democrata

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que há em andamento uma "caça às bruxas" da imprensa e da oposição do Partido Democrata em Washington. Trump escreveu no Twitter nesta manhã para comentar o fato de seu ex-conselheiro de segurança nacional Mike Flynn ter dito que concorda em prestar esclarecimentos, contanto que ganhe imunidade.

O FBI e o Congresso investigam a suposta influência da Rússia na campanha presidencial dos EUA. Flynn atuou como importante assessor na campanha presidencial do republicano no ano passado e também tinha função importante na Casa Branca, até ser demitido por reportar incorretamente informações ao vice-presidente Mike Pence e a outros funcionários do governo.

"Mike Flynn deve pedir imunidade no que é uma caça às bruxas (perdão pela grande derrota eleitoral), pela mídia e os democratas, de proporção histórica!", escreveu Trump.

Veja Também

Comentários