Trump assinará decreto que deve mudar projeto do país sobre proteção ambiental

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve assinar hoje um decerto que suspende, rescinde e reformula medidas de proteção ambiental com o objetivo de impulsionar a produção nacional de energia através da emissão de carbono.

A assinatura do documento está prevista para ocorrer em torno das 15h (de Brasília) e segue em frente com uma promessa de campanha de Trump de desmantelar os esforços do ex-presidente norte-americano, Barack Obama, para deter o aquecimento global.

Como parte do decreto, Trump deve iniciar uma revisão do Plano de Energia Limpa, que restringe a emissão de gases de efeito estufa em usinas de carvão. Além disso, irá rescindir decretos de Obama, incluindo um que falava sobre as mudanças climáticas e segurança nacional e outro que visava preparar o país para os impactos do aquecimento global.

Segundo uma fonte do governo, a equipe de Trump ainda está discutindo a retirada dos EUA do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, uma promessa de campanha.

Trump já afirmou anteriormente que considera o aquecimento global uma "farsa" inventada pelos chineses e criticou diversas vezes as leis sobre as usinas de energia como um ataque aos trabalhadores norte-americanos e à indústria do carvão, que passa por dificuldades. Fonte: Associated Press.

