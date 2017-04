Trump assina lei que reverte regulação sobre privacidade online

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira uma lei que pode permitir que provedores de internet vendam informações sobre os hábitos de busca de seus consumidores. A nova medida reverte a regulação sobre privacidade online da Comissão Federal de Comunicações, emitida em outubro para dar aos consumidores mais controle sobre como companhias como Comcast, AT&T e Verizon compartilham essas informações. Os críticos haviam argumentado que a regra atrapalharia a inovação e escolheria perdedores e vencedores entre as empresas da internet.

A regulação entraria em vigor ainda neste ano, mas o Congresso usou sua autoridade para acabar com ela. Os republicanos argumentam que as regras seriam custosas e excessivas.

Companhias da internet como o Google não têm de pedir a seus usuários permissão antes de monitorar os sites que visitam, uma discrepância que para os republicanos e o setor seria uma injustiça com as empresas e confundiria os consumidores. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários