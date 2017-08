Trump assina lei que reformula sistema de imigração no país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, no início desta tarde, uma lei que reformula o sistema de imigração no país. Ao lado dos senadores republicanos Tom Cotton e David Perdue, o republicano afirmou que a lei RAISE é destinada a criar um sistema de imigração baseado em habilidades que tornarão os EUA mais competitivos, aumentará os salários os trabalhadores americanos e criará empregos para americanos.

A legislação limita o número de green cards disponíveis anualmente para refugiados, trazendo o número para perto da média da era George W. Bush e do primeiro governo de Barack Obama. A RAISE Act pretende reduzir a imigração total nos EUA em 41% no primeiro ano e em 50% no décimo ano.

"No momento, apenas um em cada 15 imigrantes vem para cá devido às suas habilidades e não priorizamos os imigrantes altamente qualificados", disse Tom Cotton. O senador ainda disse que a lei irá reorientar o sistema de green card para pessoas que tenham inglês fluente, alto grau de educação e sejam "excelentes em suas áreas de atuação".

Trump afirmou que deseja uma imigração mais qualificada nos EUA e que a reforma no green card dará mais empregos aos trabalhadores americanos, acabando com a "migração em cadeia" e substituindo um sistema "pouco qualificado de imigração". O presidente argumentou que as famílias americanas em dificuldades merecem um sistema que as coloque em primeiro lugar.

A máxima histórica do índice Dow Jones, que ultrapassou, pela primeira vez, os 22 mil pontos nesta quarta-feira, também foi alvo de comentários de Trump. "O mercado de ações atingiu os 22 mil pontos hoje e ele irá subir ainda mais", disse Trump, afirmando, também, que o crescimento dos EUA é bastante forte, como o seu governo previa e, por isso, ele não se sente surpreso.

Veja Também

Comentários