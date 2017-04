Trump assina dois decretos que ordenam revisão de acordos comerciais americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na noite deste sábado dois decretos que pedem a revisão de acordos comerciais do país. Pouco antes de um comício na Pensilvânia para marcar seus 100 primeiros dias de governo, o republicano assinou um decreto para que o Departamento do Comércio identifique violações no comércio exterior americano e outro para a criação de um Escritório Comercial na Casa Branca.

Trump disse que seu governo acredita nos produtos que são "made in USA" (feitos nos EUA) e que é incrível ser presidente de uma nação tão rica e poderosa quanto a americana. O bilionário afirmou que o dever de seu governo é o de defender os trabalhadores e as empresas americanas em primeiro lugar e que, com os dois decretos, pretende criar novos empregos, ao identificar os abusos no comércio exterior dos EUA.

Com a nova medida de reavaliar a política comercial dos EUA, Trump estabelece uma nova base para a área, indo numa direção contrária à da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Existe um viés institucional da parte deles a favor das exportações, em detrimento do povo que está sendo sitiado por importações inapropriadas", disse o secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, na sexta-feira, quando o tema do novo decreto foi revelado.

