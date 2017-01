Trump assina documentos no Capitólio e participa de almoço em sua homenagem

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ordens executivas no Capitólio ao lado dos membros de sua família e com a equipe de seu governo.

Entre os documentos assinados, há uma anulação de regulamentação ambiental de Obama e uma ordem que permite que James Mattis, general aposentado da Marinha, se torne o secretário de Defesa, de acordo com o porta-voz de Trump, Sean Spicer, que postou a informação no Twitter. Ele também assinou uma lei que cria o Dia Nacional do Patriotismo e formalmente enviou as nomeações de seu Gabinete para o Senado.

No momento, Trump participa de um almoço com líderes do Congresso em sua homenagem.

