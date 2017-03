Trump assina decretos para dar fim a 'abusos' comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou no fim desta tarde dois novos decretos para dar fim aos "abusos" nas relações comerciais de outros países com os americanos. Segundo Trump, o seu governo irá defender a indústria americana e criar um ambiente de igualdade para os trabalhadores do país. "Hoje, estou assinando esses dois decretos para espalhar essa mensagem de forma alta e clara."

Em seu breve discurso, o republicano comentou que irá dar fim a todos os "acordos ruins que estão em vigor no nosso país" e que falará sobre os acordos comerciais dos EUA com a China na reunião entre ele e o presidente chinês, Xi Jinping, que ocorre na próxima semana, em Mar-a-Lago, na Flórida. "Eu não ligo para política. Eu estou aqui para trabalhar a favor dos trabalhadores americanos. Estou aqui para fazer o meu trabalho", disse Trump, após citar a reunião com Jinping.

"Durante a campanha eu viajei por todo o país e pude ver o quanto acordos comerciais foram ruins para os cidadãos americanos. Provavelmente, esse foi um dos motivos pelos quais eu estou aqui", disse o presidente no início de seu discurso.

