Trump assina decreto revertendo regulações ambientais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira um decreto que reverte parte das regulações ambientais aprovadas pelo seu antecessor, o democrata Barack Obama.

"Meu governo está colocando um fim à guerra ao carvão", afirmou Trump pouco antes de assinar o documento na Agência de Proteção Ambiental (EPA), repetindo um slogan de campanha em que promete trazer de volta os postos de trabalho da indústria mineradora.

Apesar do esforço, o republicano acredita que as mudanças não devem prejudicar a capacidade do governo de assegurar água potável e energia limpa ao país.

"Estamos nos livrando das (regras) ruins", disse, lembrando de outras medidas tomadas pelo seu governo, incluindo a aprovação de dois oleodutos controversos no país, o Dakota Access e o Keystone XL.

O decreto pede a revisão do Plano para Energia Limpa, que restringe emissões de gás estufa em usinas de carvão. Ele também revoga um embargo sobre novos contratos de arrendamento para extração de carvão em terras federais, que estava em voga há 14 meses. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.

