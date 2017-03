Trump apela da decisão de juiz de estender bloqueio a decreto anti-imigração

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está apelando da decisão mais recente do juiz federal Derrick Watson, do Havaí, de estender o prazo do bloqueio ao segundo decreto anti-imigração. Nesta quinta-feira, advogados do governo apelaram da decisão para o 9º Tribunal de Apelações do Circuito Americano.

O movimento da Casa Branca vem um dia após o juiz Watson ter emitido uma extensão do bloqueio das principais disposições do decreto de Trump. O governo diz, em documentos, que o recurso também se aplica a uma ordem temporária que Watson havia emitido anteriormente, que bloqueava a suspensão de novos vistos para pessoas de seis países de maioria muçulmana e o congelamento do programa de refugiados dos EUA.

O procurador-geral do Havaí, Douglas Chin, afirmou que já esperava que o governo Trump apelasse da decisão. Fonte: Associated Press.

