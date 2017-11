Trump anuncia Jerome Powell como sua escolha para a presidência do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento na tarde desta quinta-feira, indicando o diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Jerome Powell para a presidência da instituição, que deve manter a continuidade na política monetária americana caso seu nome seja confirmado pelo Senado.

Em um pronunciamento realizado por Trump no jardim da Casa Branca, o presidente afirmou que Powell é um homem "forte e inteligente" e que terá o aval do Senado para comandar o banco central, visto que o diretor do Fed tem "o respeito e a admiração de seus colegas no Fed, além do respeito do Congresso, de legisladores republicanos e democratas". O presidente também agradeceu à atual presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, dizendo que a dirigente tem feito um trabalho excelente à frente da instituição.

Ao lado de Trump, Powell fez um rápido discurso, onde ressaltou que está comprometido em assegurar as metas do Congresso para emprego e inflação, além de dizer que trabalhará com os outros dirigentes do Fed para que o banco central "esteja preparado para enfrentar qualquer situação adiante". Powell afirmou que, "dentro do Fed, nós entendemos que as decisões de política monetária importam para as famílias americanas e, por isso, garanto que continuaremos no caminho de tomar decisões objetivas, baseadas em evidências e na trajetória de independência da política monetária".

Desde o fim de setembro, quando a imprensa americana divulgou que Trump havia entrevistado Powell para o cargo, o diretor esteve entre os primeiros colocados em sites de aposta, como o PredictIt, liderando desde meados de outubro. O diretor do Fed contou com a torcida do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e deve continuar com o gradualismo na alta de juros, marca do mandato de Janet Yellen. Além disso, Powell defende uma menor regulação dos mercados, em consonância com a agenda de menos regulações do governo Trump.

Powell é integrante do Partido Republicano e já foi subsecretário do Tesouro durante o governo do ex-presidente George W. Bush. Ele será o primeiro presidente do Fed que não é economista em mais de 40 anos e o primeiro ex-banqueiro de investimentos, após ter trabalhado durante quase 20 anos em bancos em Wall Street.

Além de Powell, os outros quatro finalistas para o cargo eram a atual presidente do Fed, Janet Yellen, o economista John Taylor, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Gary Cohn. Se confirmado pelo Senado, Powell assume a presidência do Fed a partir de fevereiro de 2018.