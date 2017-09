Trump anuncia decreto que deve cortar fontes de receita para Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um decreto que permite ao Departamento do Tesouro impor sanções sobre indivíduos e instituições que realizam negócios com a Coreia do Norte.

Segundo o presidente, que fez o anúncio ao lado do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in e do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o objetivo é cortar todas as fontes de receita da Coreia do Norte e impedir o desenvolvimento de seu programa nuclear.

"A tolerância com essa prática horrorosa deve terminar agora. Os EUA poderão impor sanções sobre qualquer banco que faça negócios com a Coreia do Norte", disse Trump.

Ele também elogiou a decisão do Banco Central da China (PBoC, na sigla em inglês), que ordenou aos bancos chineses para terminarem negócios ligados com a Coreia do Norte.

Participando do anúncio, Abe disse confiar nas novas ações dos EUA e da China contra a Coreia do Norte.

