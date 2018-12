Trump analisa quatro nomes para o cargo de chefe de gabinete

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está analisando quatro nomes para determinar seu próximo chefe de gabinete. Ontem, Trump anunciou que John Kelly, o atual ocupante do cargo, deixará a pasta no fim do ano. A Casa Branca disse que o presidente norte-americano não selecionará o novo nome até o fim de 2018.

Uma fonte próxima a Trump disse à Associated Press que o diretor do Escritório de Administração e Orçamento, Mick Mulvaney, está entre os eventuais substitutos. Entre os cotados para o cargo, o chefe do gabinete vice-presidencial Nick Ayers, publicou no seu Twitter, neste domingo, que ele não está mais na disputa para a posição. Em vez disso, ele começará a coordenar um comitê pró Trump de ação política no próximo ano. Um funcionário da Casa Branca disse que Trump e Ayers não conseguiram chegar a um acordo sobre o tempo de serviço. O presidente norte-americano quer que seu próximo chefe de equipe mantenha o emprego durante as eleições de 2020. Fonte: Associated Press.