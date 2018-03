Trump ameaça impor tarifa sobre importação sobre carros europeus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre a importação de carros europeus caso a União Europeia decida elevar a taxação sobre empresas norte-americanas que atuam no continente.

"Caso a UE queira elevar ainda mais sua já enormes tarifas e barreiras sobre companhias dos Estados Unidos que atuam ali, iremos simplesmente aplicar uma tarifa sobre seus automóveis, que chegam livremente aos EUA. Eles fazem com que seja impossível vender nossos carros (e outros produtos) na Europa. Grande desequilíbrio comercial", escreveu há pouco em seu perfil no Twitter.

Mais cedo, Trump chamou de "muito estúpida" a atual postura do país para o comércio externo e os acordos comerciais firmados com parceiros estrangeiros, afirmando que eles são responsáveis por um déficit anual de US$ 800 milhões. "Nossos empregos e riqueza estão sendo entregues a outros países, que têm se aproveitado de nós por anos. Eles riem do quão tolos nossos líderes têm sido. Não mais!", disse em seu perfil na mesma rede social. (Marcelo Osakabe)