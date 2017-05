Trump ameaça cancelar coletivas de imprensa após controvérsia sobre FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a imprensa local após a controvérsia envolvendo a sequência de fatos que antecederam a demissão do diretor do FBI, James Comey, e sugeriu cancelar as coletivas de imprensa diária diárias da Casa Branca "pelo bem da precisão".

Em seu perfil no Twitter, o republicano afirmou que, como um presidente "muito ativo e lidando com vários assuntos ao mesmo tempo", não é possível que meus subordinados saibam de "tudo o que acontece com total precisão".

"Talvez o melhor a fazer seria cancelar todas as coletivas futuras e entregar respostas por escrito, pelo bem da precisão?" escreveu Trump.

A controvérsia surgiu ontem após o presidente afirmar, em entrevista concedida ontem à NBC, que estava decidido a demitir Comey antes mesmo de receber o aconselhamento do Departamento de Justiça. A afirmação contradiz o que foi dito na coletiva de quarta-feira, quando a vice-porta-voz Sarah Huckabee Sanders afirmou que a decisão foi tomada após reunião entre o secretário de Justiça, Jeff Sessions. Ele teria expressado a Trump preocupações sobre o então diretor do FBI. (Marcelo Osakabe)

Veja Também

Comentários