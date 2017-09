Trump age como "imperador do mundo", diz chanceler da Venezuela na ONU

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de atuar como se fosse "o imperador do mundo".

Em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta segunda-feira, Arreaza disse que Trump "usa do pódio construído para a paz para anunciar guerras, como se ele tivesse poderes absolutos e ditatoriais sobre os estados soberanos da nossa organização".

A forte retórica venezuelana vem um dia depois de Trump assinar uma nova rodada de proibição de viagens contra membros do regime do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Invocando a famosa frase do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez ao discursar na plenária do ONU em 2006, quando disse que aquele "lugar cheirava a enxofre", Arreaza disse que a frase "ainda é válida". Fonte: Associated Press.

