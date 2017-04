Trump afirma que EUA não irá enviar tropas para a Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país não irá se envolver mais profundamente na guerra na Síria, com o envio de tropas, por exemplo, mas que ele teve de agir devido ao ataque químico que ocorreu na semana passada. "Nós vamos nos envolver na guerra na Síria? Não", afirmou o republicano.

Em entrevista para o canal Fox News, Trump disse que quando viu as consequências do ataque de gás sarin na Síria, que matou 85 pessoas, "teve de tomar uma atitude".

A comunidade internacional culpa o regime do presidente sírio Bashar Al-Assad pela ação, enquanto Rússia e Irã - que apoiam Assad - além do próprio governo da Síria, afirmam que não houve envolvimento. Fonte: Associated Press.

