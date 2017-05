Trump afirma que está considerando reestruturar maiores bancos de Wall Street

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista nesta segunda-feira que está considerando reestruturar os maiores bancos do país.

Durante sua campanha presidencial, Trump prometeu restaurar uma versão da Lei Glass-Steagall que foi retirada em 1999, que separava bancos comerciais tradicionais de bancos de investimento.

O secretário do Tesouro do EUA, Steven Mnuchin, e Gary Cohn, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Banca, já demonstraram apoio à ideia.

"Estou pensando sobre essa questão neste momento. Há pessoas que querem voltar ao sistema antigo, certo? Então estamos analisando isso", afirmou Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

