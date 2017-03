Trump adia novo decreto de imigração para o final da semana, segundo autoridade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou o plano de assinar um novo decreto anti-imigração devido as reações positivas ao seu discurso no Congresso ontem à noite, de acordo com uma autoridade do governo, informou a CNN.

Era esperado que o presidente norte-americano assinasse hoje o novo decreto, que agora está previsto para ser divulgado no fim desta semana. Espera-se que o novo decreto exclua características do anterior.

O decreto anti-imigração original, assinado por Trump após uma semana no governo, impedia a entrada nos EUA de cidadãos de sete países de maioria muçulmana por 90 dias e suspendia temporariamente a entrada de refugiados. Pessoas com visto e com dupla cidadania e green card também foram impedidas de entrar nos EUA. Após causar transtornos, polêmica e protestos ao redor do país, o decreto foi bloqueado pela Justiça.

Segundo a autoridade do governo, a decisão de adiar o decreto hoje foi tomada após a Casa Branca se dar conta que a ação ofuscaria o resultado positivo do discurso de Trump no Congresso ontem à noite. De acordo com a CNN, a autoridade não negou que a recepção positiva da fala do presidente fez parte do cálculo da equipe do governo ao decidir adiar a assinatura da nova ordem.

