Trump: acordo com China será bem abrangente e atenderá todos pontos de disputa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relatou há pouco ter conversado por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o acordo comercial entre as duas principais potências econômicas globais. "Tive uma longa e muito produtiva conversa telefônica com o presidente da China, Xi Jinping", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.

"O acordo está avançando muito bem. Se concluído, será bem abrangente e atenderá todas as áreas e pontos de disputa", explicou o mandatário norte-americano. "Grande progresso sendo feito!", completou.

Minutos antes, Trump voltou a criticar a postura de parlamentares do partido Democrata em relação à paralisação orçamentária do governo norte-americano. "Estou na Casa Branca esperando aguardando Democratas aparecerem para fechar um acordo sobre a segurança das fronteiras. Pelo que tenho ouvido, eles estão gastando tanto tempo assediando a Presidência que têm pouco tempo sobrando para coisas como reduzir a criminalidade e nossas forças armadas", escreveu Trump. (Caio Rinaldi - caio.rinaldi@estadão.com)