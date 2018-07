Trump aconselhou May a processar UE em vez de negociar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconselhou a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, a processar a União Europeia (UE) em vez de negociar os termos do Brexit, segundo confessou hoje May em entrevista para a rede pública BBC.



Trump contou ao fim de sua reunião com a premiê na sexta-feira passada em Chequers que tinha dado um "conselho" em relação à saída do Reino Unido da UE que May tinha achado "brutal" demais.



Interrogada hoje pelo jornalista Andrew Marr sobre o que foi que Trump lhe disse, May revelou que lhe disse que processasse a UE.



No entanto, a política revelou que na reunião Trump mudou de parecer e lhe disse que não abandonasse as negociações, que se o fizesse ela ficaria "emperrada".