Trump achou as palavras de Scaramucci 'inapropriadas'

Sarah Huckabee Sanders, a porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esclareceu hoje os motivos da demissão do diretor de comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci, que deixou o cargo 11 dias depois de ter sido nomeado.

Sarah disse que o presidente acredita que o recente palavreado chulo usado por Scaramucci em sua entrevista à New Yorker era "inapropriadO". Ela acrescentou que ele não terá um posição no governo.

"O que mais importa pra nós não é quem está empregado na Casa Branca, mas quem está empregado no resto do país", disse Sarah. Ela ainda afirmou que o novo chefe de gabinete, John Kelly, terá "autoridade plena" para trazer estrutura e disciplina à Casa Branca. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários