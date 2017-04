Trudeau diz a Trump que defenderá vigorosamente interesses do Canadá em madeira

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que irá defender "vigorosamente" os interesses canadenses em madeira. Nesta terça-feira, o Departamento do Comércio dos EUA impôs tarifas sobre as exportações de madeira canadense usada para construção de casas.

Trudeau disse que refutou as "alegações sem fundamento" dos EUA sobre a madeira canadense e disse que ambos os lados concordaram sobre a importância de se chegar a um acordo sobre esse caso, "reconhecendo a integração natural da indústria do Canadá e dos EUA".

