TRT/MS promove atividades gratuitas em comemoração ao Dia do Trabalho

Entre os dias 24 e 28 de abril, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região vai promover uma série de atividades de graça para os trabalhadores durante a Semana em Comemoração ao Dia do Trabalho. As ações serão realizadas no Fórum Trabalhista de Campo Grande e no edifício-sede do TRT/MS.

Quem passar pelo Fórum Trabalhista - que fica na Rua Jornalista Belizário Lima, 418 - vai poder se cadastrar e acompanhar as vagas de emprego oferecidas pela Funsat, tirar carteira de trabalho, além de aferir pressão, verificar a taxa de glicose e buscar informações sobre a saúde do trabalhador. Os serviços serão oferecidos das 14h às 17h, nos dias 24, 25, 26 e 27 de abril. No mesmo local, será possível acompanhar a Exposição Itinerante "Trabalho e Trabalhadores do Brasil".

Já no prédio em que fica a sede da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, será realizado o simpósio "Reforma Trabalhista (PL 6787/2016) e suas Implicações", no dia 25 de abril. As inscrições são de graça e devem ser feitas até o dia 21 de abril pelo e-mail [email protected] Haverá emissão de certificado para os participantes.

O simpósio contará com a palestra "Política Social e Trabalhista no Brasil no Século XXI", ministrada pelo professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Cleverson Rodrigues da Silva. Em seguida, haverá a mesa redonda "Reforma Trabalhista (PL 6787/2016) e suas Implicações", quando representantes de diversos segmentos da sociedade vão debater o tema.

A Semana em Comemoração ao Dia do Trabalho é uma realização do TRT/MS com o apoio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul, da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) e Unimed. Outras informações sobre a Semana em Comemoração ao Dia do Trabalho podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-1851 ou pelo e-mail [email protected]

