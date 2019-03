TRT inicia parceria com doação de computadores para Semu

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) celebra parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas para Mulher (Semu) doando três computadores para ajudar nos trabalhos da Subsecretaria e da Casa da Mulher Brasileira (CMB), vinculada a Semu.

Na ocasião o presidente do TRT/MS, desembargador Nicanor de Araújo Lima, se colocou à disposição para ampliar a parceria entre as instituições, destacando a importância e grandeza do trabalho que a Semu desenvolve. “Essa doação é apenas uma demonstração, o início desta parceria. Com certeza, será uma das nossas prioridades a participação no trabalho da Subsecretaria da Mulher, com colaborações mais expressivas”, enalteceu o presidente do TRT/MS, que adiantou mais doações de equipamentos de informática, maquinários e até mesmo, a viabilidade de doar um veículo para Subsecretaria Municipal de Políticas para Mulher.

Em nome do prefeito Marquinhos Trad, a subsecretária Carla Stephanini agradeceu a doação dos computadores, que contribui estruturalmente para a eficiência dos serviços prestados pela Semu. “Toda ajuda é bem vinda. Nossas atitudes são feitas de gestos, e o gesto do TRT/MS é muito importante, porque reconhece a relevância das políticas públicas para as mulheres, especialmente no mês de março, quando chamamos a atenção da sociedade para a condição das mulheres sob todos os aspectos, elevando seu protagonismo social, econômico e político”, ressaltou.

Durante uma recente visita feita ao TRT/MS, a titular da Semu apresentou o “Selo compromisso com a igualdade de gênero” e o “Fundo Mulher”, para financiar as políticas públicas de enfrentamento a violência contra a mulher e de promoção dos direitos das mulheres. Carla Stephanini indicou a possibilidade de firmar convênio para que multas e condenações trabalhistas sejam destinadas para os fins apresentados.

Também participaram do ato de doação os juízes auxiliares do Trabalho, Flávio da Costa Higa e Júlio Cézar Bebber, e o diretor geral do TRT/MS Alencar Izumi.