Em fevereiro deste ano, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), encaminhou ofício ao Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região sugerindo uma fila exclusiva para os advogados e o pedido foi atendido.

Nesta semana, o acesso aos advogados, que enfrentavam transtornos na fila de identificação, foi realizado e a entrada agora facilita a vida dos profissionais.

Veja Também

Comentários