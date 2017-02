Tropas iraquianas capturam áreas importantes do Estado Islâmico em Mosul

As forças iraquianas afirmaram nesta terça-feira que avançaram em mais área ao sul da cidade de Mosul, após três dias seguidos de conflitos para derrotar o grupo Estado Islâmico.

O porta-voz do Comando Conjunto de Operações Militares, Yahya Rasool, disse à Associated Press que cerca de 123 quilômetros foram tomados ao sul de Mosul - a segunda maior cidade do Iraque - desde que a nova ofensiva começou, no domingo.

As tropas agora controlam totalmente a colina estratégica de Abu Saif, bem como a interseção de Hamam al-Alil na estrada principal para a cidade, disse Rasool.

As forças iraquianas de elite se moveram para se juntar ao exército regular e às forças de segurança da região, acrescentou, sem dar detalhes sobre os próximos passos. Fonte: Associated Press

