Tropas do Iraque entram em área importante de Mosul onde está a Grande Mesquita

As forças do governo do Iraque adentraram em uma área altamente simbólica na cidade de Mosul, no Iraque, onde o líder do grupo Estado Islâmico fez a sua primeira aparição pública.

A fumaça negra cobriu o céu ao redor da mesquita de Al-Nuri, também conhecida como a Grande Mesquita, neste domingo, enquanto helicópteros pairavam em cima de posições dos militantes. Ao menos dois carros-bomba foram detonados em meio a disparo de tiros.

O líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-aghdadi, proferiu um sermão na sexta-feira na Grande Mesquita, capturada em julho de 2014 depois que o grupo extremista apreendeu quase um terço do Iraque e declarou um "califado" islâmico no território que controlava no Iraque e na vizinha Síria. Fonte: Associated Press

