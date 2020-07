Troller inaugura loja oficial de peças e acessórios no Mercado Livre

O lançamento da loja oficial no Mercado Livre faz parte da estratégia de transformação digital do pós-vendas da Troller - (Foto: Reprodução)

A Troller inaugurou sua loja oficial no Mercado Livre, criando um novo canal onde os clientes podem comprar peças e acessórios para os utilitários da marca com todas as facilidades do maior site de comércio eletrônico do Brasil. A página, que pode ser acessada através do link loja.mercadolivre.com.br/troller, é abastecida pelas concessionárias Troller, com produtos originais de qualidade garantida.

A loja oficial conta com mais de 800 anúncios, que incluem desde pneus, óleos, filtros, amortecedores e componentes de motor e freios, até acessórios como faróis auxiliares, snorkel, guinchos e engates. Há também vários produtos com preços atrativos, entregues em todas as regiões do Brasil.

O lançamento da loja oficial no Mercado Livre faz parte da estratégia de transformação digital do pós-vendas da Troller, oferecendo aos clientes um portal exclusivo de compra de produtos diretamente das concessionárias, sem a necessidade de deslocamento físico.

"Este novo canal de vendas traz mais comodidade para os clientes na hora de fazer a manutenção ou equipar o seu Troller, principalmente neste momento de distanciamento social. Ele oferece produtos de procedência garantida, com preços competitivos e toda a facilidade do e-commerce", diz Reinaldo Faga, diretor de Vendas da Ford.

A loja oficial da Troller no Mercado Livre já conta com a participação de oito concessionárias: Trilha Vip, de Londrina, PR, e Ribeirão Preto, SP; Trilha Navesa, de São Paulo, SP, e Goiânia, GO; Trilha For, de Fortaleza, CE; Trilha SC, de São José, SC; Trilha Bahia, de Lauro de Freitas, BA; e Trilha Vitória, de Vitória, ES, e continuará a ser ampliada nos próximos meses.