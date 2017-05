Troco solidário do Comper rende mais de R$ 42 mil para dependentes da Clínica da Alma

Amanhã (16/05) a rede de supermercados Comper conclui mais uma etapa da Campanha Troco Solidário, que ajuda instituições beneficentes de Mato Grosso do Sul. Nesta etapa, será doada a quantia de R$ 42.119,58 e a instituição beneficiada será a Clínica da Alma, que é representada pelo seu fundado pastor Milton Cesar Montanheri Marques

.

A entrega da doação será realizada pela diretoria do Comper amanhã (16/05) ás 14h na sede da instituição, que fica na Rua Joaquim Nabuco, 51 - Amambai - telefone (67) 3044-6443.

Troco solidário

Ao passar pelos caixas, o cliente do Comper é informado sobre a ação e, caso decida doar parte do troco, é feito um registro no cupom fiscal. Ao final de três meses de campanha, o total arrecadado é repassado à instituição escolhida. A Clínica da Alma é a instituição beneficiada desta vez.

Desde que a campanha foi instituída, em 2007, a sociedade tem participado e ajudado a viabilizar investimentos e comodidade aos beneficiários das entidades beneficentes escolhidas.

Conheça mais sobre a Clínica da Alma

A Clínica da Alma foi criada em 2007 e fundada dentro da Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória Instituição Religiosa. Com o passar do tempo, andarilhos começaram a encontrar abrigo e comida nessa igreja, onde Milton Marques é o pastor. Milton Marques era advogado, mas em 2009 para 2010, largou da sua profissão em que ganhava muito bem, para poder se dedicar somente a obra. Cada vez mais os viciados, prostitutas, mendigos e andarilhos encontravam ali um oásis, um fôlego e uma oportunidade de se abster do vício ou de recuperar sua identidade e dignidade.

Pastor Milton começou a ver que havia muitos querendo uma chance de se recuperar, mas devido o abandono da família e o preço alto de mensalidades nas casas de reabilitação, eles acabavam desistindo fácil e voltavam a usar, a se prostituir, a andar pelo mundo e a ficar novamente sem direção e sem abrigo e sem chance de viver. Em face disso, o pastor Milton Marques começou a semear em seu coração uma alternativa. E a semente germinou e assim foi criada a Clínica da Alma/MS - Escola de Águias, que é uma senão a única instituição do estado de Mato Grosso do Sul que não cobra nenhuma mensalidade e é totalmente sem fins lucrativos.



